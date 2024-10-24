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В Итате состоялась выездная акция «Поделись теплом»

Специалисты центра социального обслуживания населения Тяжинского муниципального округа развернули в поселке мобильный пункт взаимопомощи. Здесь представители старшего поколения и многодетные семьи получили возможность бесплатно выбрать необходимые вещи.
Для проведения акции центра было доставлено более 250 единиц новых и бывших в употреблении вещей, переданных жителями округа в пункт взаимопомощи. В ходе акции 11 семей были обеспечены одеждой и обувью.
С присутствующими также провели инструктаж с вручением памяток и буклетов о противодействии мошенникам, пожарной безопасности и профилактике инфекционных заболеваний.
Специалисты центра социального обслуживания населения проводят выездные благотворительные акции с целью поддержки жителей отдаленных населенных пунктов муниципалитета.
Фото: Тяжинский ЦСОН

Общество
Тяжин
kuzbassnews.ru
24/10/2024
Общество
Тяжин

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