В Кемерове бойцы ОМОН «Оберег» познакомили школьников с профессией

В Кемерове на базе отряда мобильного особого назначения «Оберег» Управления Росгвардии по Кемеровской области — Кузбассу состоялась познавательная экскурсия для активистов «Движения Первых».

Ребята из различных первичных отделений молодежного движения познакомились с историей кемеровского ОМОНа, узнали о задачах, которые выполняют бойцы спецподразделения при обеспечении общественной безопасности, охране общественного порядка и борьбе с преступностью.

Сотрудники отряда рассказали школьникам о служебных буднях, особенностях отбора и подготовке сотрудников, а также о требованиях, предъявляемых к кандидатам, желающим поступить на службу в спецподразделение Росгвардии.

Особый интерес у ребят вызвало знакомство с вооружением, специальной техникой и экипировкой бойцов. Участники экскурсии также посетили инженерно-техническое отделение ОМОН, где узнали об особенностях работы взрывотехников и кинологов, о применяемых средствах защиты и оборудовании.

В завершение встречи школьники узнали, что в конце октября кемеровский ОМОН «Оберег» отметит 33-ю годовщину со дня своего образования, и пожелали бойцам успехов в службе и новых достижений.

 

Фото: Росгвардия

kuzbassnews.ru
22/10/2025
