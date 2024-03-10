Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

В Кемерово выбрали победительниц ХХIII городского конкурса «Кемеровчанка года»

Их имена объявили на большом городском празднике, который по традиции провели в столице Кузбасса.

На этот раз организаторы постарались подчеркнуть прекрасные черты современных женщин, которые можно найти у героинь русских сказок. Именно такая тема прозвучала в творческих номерах, которые представили на сцене филармонии. В концертной программе задействовали более 300 артистов. К празднику готовились задолго и основательно, начиная от выбора концепции до постановки номеров и пошива костюмов, чтобы программа получилась яркой, современной и одновременно трогательной и по-весеннему задорной.

Кемеровской традиции отдавать дань жительницам города, которые преуспевают в науке, творчестве, предпринимательстве, педагогике, волонтёрстве, достойно воспитывают детей; несмотря на солидный возраст и ограничения по состоянию здоровья продолжают активную деятельность на благо города,  исполнилось 23 года. Число кемеровчанок, которые приняли участие в конкурсе, уже превысило более 2 тысяч.

Теперь почётное звание присвоено ещё 35 жительницам города.

Всего в этом году на конкурс было подано 138 заявок – женщины сами заявляли о себе, либо это делали за них коллеги, единомышленники, родные.

В конкурсе 10 номинаций: Образование и наука», «Служение людям», «Предпринимательство», «Лидер», «Творчество», «Милосердие», «Искусство жить», «Гордость района», «Преодоление», «Юность города».

Участницы и финалистки – кемеровчанки разных возрастов и профессиональных сфер, объединяет которых любовь к нашему городу и желание делать его уютнее и лучше.

 Фото: пресс-служба администрации Кемерово

Культура
Общество
Топ
Кемерово
kuzbassnews.ru
10/03/2024
Культура
Общество
Топ
Кемерово
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2024
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus