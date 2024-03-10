В Кемерово выбрали победительниц ХХIII городского конкурса «Кемеровчанка года»

Их имена объявили на большом городском празднике, который по традиции провели в столице Кузбасса.

На этот раз организаторы постарались подчеркнуть прекрасные черты современных женщин, которые можно найти у героинь русских сказок. Именно такая тема прозвучала в творческих номерах, которые представили на сцене филармонии. В концертной программе задействовали более 300 артистов. К празднику готовились задолго и основательно, начиная от выбора концепции до постановки номеров и пошива костюмов, чтобы программа получилась яркой, современной и одновременно трогательной и по-весеннему задорной.

Кемеровской традиции отдавать дань жительницам города, которые преуспевают в науке, творчестве, предпринимательстве, педагогике, волонтёрстве, достойно воспитывают детей; несмотря на солидный возраст и ограничения по состоянию здоровья продолжают активную деятельность на благо города, исполнилось 23 года. Число кемеровчанок, которые приняли участие в конкурсе, уже превысило более 2 тысяч.

Теперь почётное звание присвоено ещё 35 жительницам города.

Всего в этом году на конкурс было подано 138 заявок – женщины сами заявляли о себе, либо это делали за них коллеги, единомышленники, родные.

В конкурсе 10 номинаций: Образование и наука», «Служение людям», «Предпринимательство», «Лидер», «Творчество», «Милосердие», «Искусство жить», «Гордость района», «Преодоление», «Юность города».

Участницы и финалистки – кемеровчанки разных возрастов и профессиональных сфер, объединяет которых любовь к нашему городу и желание делать его уютнее и лучше.

Фото: пресс-служба администрации Кемерово