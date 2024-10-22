В Кемеровском районе суд вынес обвинительный приговор местному жителю, который украсил свое жилье шкурами краснокнижного барса

Кемеровский районный суд вынес обвинительный приговор директору сети комиссионных магазинов. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. ч. 1.1, 3 ст. 258.1 УК РФ (незаконные приобретение с использованием сети Интернет, перевозка, хранение частей особо ценных диких животных, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации и охраняемым международными договорами Российской Федерации, группой лиц по предварительному сговору).

В судебном заседании установлено, что в декабре 2022 года подсудимый через Интернет за безналичный расчет незаконно приобрел две шкуры снежного барса (ирбиса), занесенного в Красную книгу Российской Федерации и охраняемого международными договорами нашей страны. Покупку мужчина перевез к себе домой с целью его обустройства и хранил у себя вплоть до ноября 2023 года. За денежное вознаграждение знакомый осужденного осуществил выделку шкур.

На стадии предварительного следствия обвиняемый заключил с прокурором досудебное соглашение о сотрудничестве.

С учетом личности виновного суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 2 млн рублей.

Фото: Пресс-служба прокуратуры области