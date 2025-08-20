Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш

В Кемеровской области транспортная полиция устанавливает обстоятельства травмирования мужчины и женщины на железной дороге

Сегодня около 12.30 в дежурную часть Новокузнецкого линейного отдела МВД России поступило сообщение о том, что в черте города Таштагол электропоездом травмированы два человека.Для выяснения всех обстоятельств произошедшего на место направлена следственно-оперативная группа Новокузнецкой транспортной полиции. По предварительным данным, женщина и мужчина пересекали железнодорожные пути вне пешеходного перехода перед приближающимся поездом. От полученных травм они скончались на месте.Собранные транспортными полицейскими материалы будут направлены в Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России для проведения дальнейшей проверки. Фото: ЛО МВД на транспорте

Происшествия
Таштагол
kuzbassnews.ru
20/08/2025
Происшествия
Таштагол
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2025
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus