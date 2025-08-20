В Кемеровской области транспортная полиция устанавливает обстоятельства травмирования мужчины и женщины на железной дороге

Сегодня около 12.30 в дежурную часть Новокузнецкого линейного отдела МВД России поступило сообщение о том, что в черте города Таштагол электропоездом травмированы два человека.Для выяснения всех обстоятельств произошедшего на место направлена следственно-оперативная группа Новокузнецкой транспортной полиции. По предварительным данным, женщина и мужчина пересекали железнодорожные пути вне пешеходного перехода перед приближающимся поездом. От полученных травм они скончались на месте.Собранные транспортными полицейскими материалы будут направлены в Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России для проведения дальнейшей проверки. Фото: ЛО МВД на транспорте