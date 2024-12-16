В Киселевске перед судом предстанет предприниматель, обвиняемый в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности

Прокуратура города Киселевска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 63-летнего индивидуального предпринимателя. Он обвиняется по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

По версии следствия, в феврале 2024 года между Управлением жилищно-коммунального хозяйства Киселевского городского округа и обвиняемым заключен муниципальный контракт на оказание услуг по проведению мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев на территории Киселевского городского округа.

По условиям контракта индивидуальный предприниматель должен оказывать качественно и своевременно услуги по отлову невостребованных, безнадзорных животных на территории Киселевского городского округа в целях предупреждения возникновения и распространения эпизоотий, а также болезней общих для человека и животных, регулирования численности безнадзорных животных, обеспечения общественного порядка и спокойствия населения. Кроме того, отлов должен производиться на основании выданного заказчиком наряда-задания в течение 3 календарных дней после поступления заявки. При наличии информации об агрессивном поведении безнадзорного животного отлов выполняется в день ее поступления.

В нарушение условий контракта обвиняемый в период с февраля по август 2024 года будучи осведомленным о нападениях на граждан собак без владельцев, в том числе агрессивных, не выезжал либо несвоевременно выезжал по поступающим из Управления жилищно-коммунального хозяйства заказам-нарядам, чем подвергал жизни и здоровье людей, в том числе несовершеннолетних, реальной опасности.

Преступные действия обвиняемого привели к тому, что в период с марта по июль 2024 года в Киселевске произошло бесконтрольное, систематическое нападение собак без владельцев, в том числе агрессивных, на 25 граждан, из которых 22 несовершеннолетних. Им причинены моральный вред, физическая боль, и телесные повреждения различной степени тяжести.

Вину в совершенном преступлении мужчина признал, ему грозит до 2 лет лишения свободы.

Уголовное дело направлено в Киселевский городской суд для рассмотрения по существу.

Прокурор города Киселевска в защиту прав пострадавших несовершеннолетних в суд направил исковые заявления о взыскании с Управления жилищно-коммунального хозяйства Киселевского городского округа компенсации причиненного морального вреда.

Результаты рассмотрения исковых заявлений находятся на контроле прокуратуры города.

Кроме того, в отношении должностных лиц заказчика в настоящее время следственными органами расследуется уголовное дело о халатности. Ход расследования контролирует прокуратура.

Фото: Пресс-служба прокуратуры области