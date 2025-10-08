Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
В Киселевске задержан мужчина, который по ошибке проник на объект Росгвардии

В Киселёвске росгвардейцы задержали мужчину, проникшего на территорию охраняемого объекта. Как выяснилось, нарушитель искал место для ночлега после ссоры с сожительницей и случайно проник на объект Росгвардии.

В ночное время в ходе просмотра камер видеонаблюдения, установленных на территории филиала вневедомственной охраны Росгвардии, дежурный заметил неизвестного гражданина с рюкзаком, который попытался перелезть через ворота контрольно-пропускного пункта. На место незамедлительно был направлен наряд Росгвардии, который пресёк проникновение и задержал для выяснения обстоятельств ранее судимого 35-летнего местного жителя с признаками алкогольного опьянения.

По предварительной информации, на фоне чрезмерного употребления спиртного у горожанина случился конфликт с сожительницей, которая отказалась впускать его в жилище. В ходе поиска ночлега нетрезвый горожанин перелез через ограждение, не зная, что проник на территорию режимного объекта, и сразу же был задержан сотрудниками Росгвардии.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали мужчину в отдел органов внутренних дел. Там в отношении него составили административный протокол за нарушение пропускного режима охраняемого объекта. Санкции статьи 20.17 КоАП РФ предусматривают наказание в виде штрафа или до 15 суток административного ареста.

 

Фото: Росгвардия

kuzbassnews.ru
08/10/2025
