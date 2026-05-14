В Кузбассе бывший заместитель главы муниципалитета признан виновным в превышении должностных полномочий

Около шести лет назад бывший начальник управления капитального строительства администрации Мариинского района при подготовке аукционной документации для приобретения социального жилья умышленно завысил начальную (максимальную) стоимость квадратного метра недвижимости, причинив муниципальному бюджету ущерб в размере более 32 миллионов рублей.

Из материалов уголовного дела следует, что в период с 2019 по 2020 год подсудимый, являясь заместителем главы Мариинского района – начальником управления капитального строительства, подготовил аукционную документацию для заключения муниципальных контрактов на приобретение социального жилья. При этом он, нарушив требования законодательства, неправомерно использовал метод расчёта стоимости квадратного метра жилья без учёта реальной рыночной его стоимости, что привело к заключению с местными строительными компаниями «Новокузнецктехмонтаж» и «Строй М» 14 муниципальных контрактов на приобретение благоустроенных квартир по завышенной цене на общую сумму более 110 миллионов рублей.

В результате муниципалитетом по завышенной цене у застройщиков было приобретено 58 квартир, предназначенных для детей-сирот, 16 квартир для переселенцев из аварийного жилья и 23 квартиры для лиц, имеющих право на жильё по договорам социального найма.

При этом в случае правомерного определения расчёта стоимости квадратного метра жилья бюджетные затраты на приобретение этих квартир должны были составить немногим более 78 миллионов рублей.

Тем самым бюджету причинён ущерб в размере более 32 миллионов рублей, на которые можно было приобрести около 1300 квадратных метров жилья, обеспечив квартирами более двух десятков льготных категорий граждан.

Подсудимый вину в совершённом преступлении признал частично. При этом пояснял, что заключение им каждого муниципального контракта было продиктовано одной целью – выполнить программы, связанные с обеспечением жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также связанные с переселением граждан из ветхого и аварийного жилья.

Органами предварительного расследования бывший муниципальный служащий обвинялся в совершении 13 фактов превышения должностных полномочий, причинивших тяжкие последствия.

Однако суд в результате рассмотрения уголовного дела пришёл к выводу, что действия подсудимого были объединены единым умыслом, направлены на достижение одной цели и совершены однородными способами.

Поэтому Мариинский городской суд Кемеровской области признал подсудимого виновным в совершении одного состава превышения должностных полномочий с причинением тяжких последствий (пункт «в» части третьей статьи 286 Уголовного кодекса Российской Федерации), и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет с лишением права занимать определённые должности в органах местного самоуправления на срок 3 года. Наказание в виде лишения свободы постановлено считать условным с испытательным сроком 4 года.

При этом суд в полном объёме удовлетворил гражданский иск, поданный в защиту публичных интересов Мариинского муниципального округа Кузбасса, постановив взыскать с подсудимого в счёт возмещения причинённого ущерба более 32 миллионов рублей.

В соответствии со статьёй 390 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации приговор вступит в законную силу по истечении срока его обжалования, а в случае подачи жалобы, представления в апелляционном порядке – в день вынесения решения судом апелляционной инстанции.

Официальный представитель

Мариинского городского суда

Кемеровской области

Алексей Бушуев

Фото: Маринский городской суд