В Кузбассе партии рапса нового урожая прошли контроль в Россельхознадзоре перед отправкой в Республику Беларусь

С 13 по 17 октября 2025 года специалисты Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора оформили 15 фитосанитарных сертификатов на новые партии рапса свежего урожая, предназначенные для отправки в железнодорожных вагонах в Республику Беларусь.

При досмотре продукции, выращенной на пищевые цели на территории Ленинск-Кузнецкого района, были отобраны и исследованы образцы на наличие карантинных объектов и на показатели безопасности и качества.

В результате партии рапса в совокупном объеме 1 059 т успешно прошли исследования в Кемеровской испытательной лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ» на соответствие требованиям страны-импортера.