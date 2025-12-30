В Кузбассе под контролем Россельхознадзора состоялась вторая отгрузка партий льна в Китай

26 декабря 2025 года специалисты Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора оформили 25 фитосанитарных сертификатов на партии льна, выращенного на территории Чебулинского муниципального округа Кемеровской области – Кузбасса и предназначенного для дальнейшей транспортировки в Китайскую Народную Республику.

Перевозка партий льна в объеме 646,9 т до места назначения предусмотрена в железнодорожных вагонах.

Партии подготовлены в соответствии с карантинными фитосанитарными требованиями страны-импортера, что подтверждено результатами лабораторных исследований в подведомственном Россельхознадзору учреждении – Кемеровском филиале ФГБУ «ВНИИЗЖ».