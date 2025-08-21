Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
В Кузбассе прошёл турнир по функциональному многоборью среди спецподразделений Росгвардии

В Кемерове состоялся турнир по функциональному многоборью среди бойцов ОМОН «Оберег» и СОБР «Символ» Управления Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу. Соревнования, приуроченные ко Дню физкультурника, собрали 5 лучших команд из спецподразделений. Организатором выступил специальный отряд быстрого реагирования.

Состязания проходили в течение двух дней. Первый день прошёл в спортивном комплексе «Кузбасс Арена» и включал командную эстафету: 30 отжиманий, 50 приседаний и заплыв на 50 метров. Второй день соревнований прошёл на территории пространства функционального тренинга «Спортбокс» и включал такие упражнения, как подъём гири, проход 10 метров с двумя гирями по 32 кг, становую тягу в паре весом 150 кг, берпи, подтягивания и другие элементы функционального многоборья.

По словам организаторов, турнир стал не только проверкой физической силы и выносливости, но и способом укрепить командный дух, взаимовыручку и боевое братство. Атмосфера соперничества сочеталась с поддержкой друг друга, а каждый участник стремился не просто показать результат, но и подтвердить готовность к выполнению самых сложных задач.

По итогам турнира золото и бронзу завоевали команды из СОБР «Символ», серебро досталось бойцам ОМОН «Оберег». Медали и грамоты победителям и призерам вручил представитель территориального управления Росгвардии.

 

Фото: Росгвардия

kuzbassnews.ru
21/08/2025
