Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

В Кузбассе росгвардейцы помогли вернуть домой заблудившуюся горожанку с проблемами здоровья

Вечером в городе Топки экипаж вневедомственной охраны Росгвардии в составе сержанта Андрея Колмагорова и младшего сержанта Сергея Грубова обнаружил пенсионерку, которая не смогла самостоятельно вернуться домой.

По предварительной информации, за помощью к правоохранителям обратилась местная жительница, сообщившая, что ее 86-летняя мать ушла из дома в дневное время и не вернулась. Женщина сообщила, что родственница имеет проблемы с памятью и может нуждаться в помощи.

В ходе совместных поисковых мероприятий с сотрудниками органов внутренних дел, росгвардейцы обнаружили в частном секторе на улице Пионерской пожилую женщину. При проверке личности выяснилось, что она является разыскиваемой пенсионеркой.

Стражи правопорядка передали пенсионерку инициаторам розыска для возвращения родственнице.

Фото: Росгвардия

Общество
Топки
kuzbassnews.ru
25/09/2024
Общество
Топки
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2024
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus