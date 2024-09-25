В Кузбассе росгвардейцы помогли вернуть домой заблудившуюся горожанку с проблемами здоровья

Вечером в городе Топки экипаж вневедомственной охраны Росгвардии в составе сержанта Андрея Колмагорова и младшего сержанта Сергея Грубова обнаружил пенсионерку, которая не смогла самостоятельно вернуться домой.

По предварительной информации, за помощью к правоохранителям обратилась местная жительница, сообщившая, что ее 86-летняя мать ушла из дома в дневное время и не вернулась. Женщина сообщила, что родственница имеет проблемы с памятью и может нуждаться в помощи.

В ходе совместных поисковых мероприятий с сотрудниками органов внутренних дел, росгвардейцы обнаружили в частном секторе на улице Пионерской пожилую женщину. При проверке личности выяснилось, что она является разыскиваемой пенсионеркой.

Стражи правопорядка передали пенсионерку инициаторам розыска для возвращения родственнице.

Фото: Росгвардия