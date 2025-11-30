В Кузбассе Росгвардия подвела итоги прямой линии по вопросам поступления на службу

В Управление Росгвардии по Кемеровской области - Кузбассу состоялась тематическая прямая линия для граждан, желающих поступить на службу в ОМОН, СОБР, вневедомственную охрану, а также в лицензионно-разрешительное подразделение. Мероприятие прошло сегодня с 10:00 до 16:00.

В течение шести часов специалисты отдела кадров территориального управления предоставляли подробные консультации по вопросам прохождения медицинского освидетельствования, профессионального отбора и выполнения нормативов по физической подготовке. Отдельное внимание уделялось разъяснению условий поступления в образовательные организации Росгвардии.

Одним из первых обратился житель Новокузнецка - выпускник техникума, уже прошедший службу в армии по призыву. Молодому человеку разъяснили порядок оформления документов, требования к физической подготовке и этапы прохождения медкомиссии. Он отметил, что рассматривает службу в Росгвардии как надёжное и перспективное направление и планирует представить рапорт в ближайшее время.

Жительница Мариинска поинтересовалась возможностью трудоустройства на гражданскую должность в финансовой сфере. Ей предоставили перечень актуальных вакансий, требования к кандидатам и алгоритм участия в конкурсном отборе.

Студент одного из кемеровских вузов, заинтересованный службой в СОБР, уточнил нормативы по физической подготовке. Сотрудники отдела кадров подробно рассказали о требованиях, дополнительных проверках и рекомендовали пройти собеседование в прославленном отряде спецназа СОБР «Символ» после окончания обучения.

Также поступил звонок из Волгограда. Мужчина сообщил, что планирует переезд в Кузбасс по семейным обстоятельствам и хотел бы продолжить службу в одном из подразделений регионального управления. Специалисты ознакомили его с актуальными вакансиями и порядком оформления при поступлении на службу.

Горячая линия Управления Росгвардии по Кемеровской области — Кузбассу по вопросам трудоустройства продолжает работу в будние дни с 9:00 до 18:00 по местному времени по телефону 117 (доб. 4).

С начала года консультацию по данному номеру получили 673 человека.

Фото: Росгвардия