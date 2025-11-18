В Кузбассе Россельхознадзор объявил предостережение хозяйствующему субъекту за преждевременное гашение эВСД

Сибирское межрегиональное управление Россельхознадзора держит на особом контроле работу с электронными ветеринарными сопроводительными документами (эВСД) в каждом из подведомственных регионов. Так, в фокусе внимания надзорного ведомства – деятельность, как уполномоченных лиц государственной ветеринарной службы Кемеровской области-Кузбасса, так и специалистов хозяйствующих субъектов, ответственных за оформление эВСД в компоненте «Меркурий» ФГИС «ВетИС».

Одним из выявляемых нарушений ветеринарного законодательства Российской Федерации является преждевременное «гашение» ВСД в компоненте ФГИС «ВетИС» – «Меркурий», то есть до фактической доставки на предприятие партии подконтрольного товара. Подобные факты говорят о том, что предприятие не осуществляет приемку продукции по ветеринарной сопроводительной документации и не контролирует качество поставляемых пищевых товаров.

Так, 10 ноября 2025 года в результате анализа сведений, размещенных в компоненте ФГИС «ВетИС» — «Меркурий», инспектором установлено, что уполномоченное лицо предприятия из сферы общепита погасило ВСД о доставке партии продукции из г. Новокузнецк в г. Кемерово за аномально короткий промежуток времени (30 мин).

В этот же день Сибирским межрегиональным управлением Россельхознадзора объявлено предостережение в адрес юридического лица о недопустимости нарушения обязательных требований ветеринарного законодательства.

Кроме того, нарушителю рекомендовано в дальнейшей работе осуществлять процедуру «гашения» транспортных ветеринарных сопроводительных документов по факту доставки и (или) приемки подконтрольной продукции в месте назначения, а также подробно ознакомиться с правилами оформления ветеринарных сопроводительных документов в компоненте ФГИС «ВетИС» — «Меркурий».