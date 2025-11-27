В Кузбассе Россельхознадзор обязал муниципалитет устранить свалку твердых коммунальных отходов на сельхозземлях

Выездное обследование земель сельскохозяйственного назначения, расположенных в Яшкинском муниципальном округе Кемеровской области — Кузбасса, инспекторы Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора провели 29 октября 2025 года. Мероприятие проведено с целью получения информации, подтверждающей соблюдение обязательных требований при использовании земельных участков.

В ходе осмотра зафиксирован факт захламления плодородного слоя почвы отходами производства и потребления (полиэтиленовые пакеты, лом кирпича, шифер, пластик, стекло, мебель, одежда, автомобильные шины, порубочные остатки и прочее), присутствие следов сжигания и буртования мусора на площади не менее 17 000 кв. м и на смежном участке площадью не менее 2,9 тыс. кв. м. Таким образом, часть земельного участка и смежные с ним земли сельскохозяйственного назначения, на которых зафиксировано нарушение, непригодны для сельскохозяйственного производства и выведены из сельскохозяйственного оборота, а, следовательно, не могут использоваться в сельскохозяйственном производстве без проведения мероприятий, направленных на приведение участка в состояние, пригодное для производства сельскохозяйственной продукции.

20 ноября 2025 года Сибирское межрегиональное управление Россельхознадзора выдало в адрес органа местного самоуправления, в ведении которого находятся захламленные сельхозземли, предписание об устранении до 11 августа 2026 года выявленных нарушений и необходимости провести мероприятия по ликвидации несанкционированной свалки твердых коммунальных отходов.