В Кузбассе Россельхознадзор предостерег владельца лесопродукции с признаками заражения карантинным вредителем

18 ноября 2025 года Сибирским межрегиональным управлением Россельхознадзора выдано предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований законодательства Российской Федерации в области карантина растений в адрес предпринимателя, осуществляющего распиловку, хранение и реализацию лесоматериалов в г. Мариинске Кемеровской области-Кузбасса.

Инспектором ведомства проведено мероприятие без взаимодействия в виде выездного обследования, в результате которого выявлены признаки нарушения обязательных требований законодательства Российской Федерации в области карантина растений. Так, при визуальном обследовании места хранения подкарантинной продукции выявлены повреждения, имеющие признаки, сходные с повреждениями, причиняемыми карантинными объектами — усачами рода Monochamus. А именно, на поверхности бревен были обнаружены следы присутствия вредителей леса — буровая мука (опилки), летные овальные отверстия. При снятии коры со стволов бревен обнаружены личиночные ходы, характерные выеденные площадки под корой на поверхностном слое заболони, забитые буровой мукой, обнаружены организмы — насекомые (личинки), имеющие сходные морфологические признаки с карантинными объектами — усачами рода Monochamus.

Кроме того, хозяйствующий субъект не известил Сибирское межрегиональное управление Россельхознадзора об обнаружении признаков заражения и (или) засорения подкарантинной продукции (подкарантинных объектов) карантинными объектами партии лесоматериалов круглых хвойных пород общим объемом порядка 50 куб. м. и круглых лиственных пород общим объемом порядка 100 куб. м.

Выпуск в оборот подкарантинной продукции, зараженной и засоренной карантинными объектами, ее хранение, перевозка, реализация не допускается и является нарушением п. 2 ст. 15 Федерального закона от 21.07.2014 № 206-ФЗ «О карантине растений».

С целью профилактики дальнейших правонарушений и своевременного принятия мер по их устранению в адрес собственника направлены рекомендации о применении одной из следующих карантинных фитосанитарных мер, предусмотренных законодательством Российской Федерации:

1) карантинное фитосанитарное обеззараживание;

2) переработка подкарантинной продукции способами, обеспечивающими лишение карантинных объектов жизнеспособности, в том числе посредством производства из нее продукции, не относящейся к подкарантинной продукции;

3) уничтожение подкарантинной продукции.

Россельхознадзор напоминает хозяйствующим субъектам, что выпуск в оборот подкарантинной продукции, зараженной и (или) засоренной карантинными объектами, её хранение, перевозка, реализация, могут повлечь за собой возникновение очагов заражения подкарантинных объектов (лесных участков) карантинными организмами (вредители и болезни растений). Бездействие влечет угрозу возникновения очага карантинного объекта и причинения вреда объектам растительного мира.