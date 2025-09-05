В Кузбассе Россельхознадзор предостерег владельца лесопродукции, зараженной карантинным вредителем

29 августа 2025 года Сибирским межрегиональным управлением Россельхознадзора выдано предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований законодательства Российской Федерации в области карантина растений в адрес предприятия, осуществляющего распиловку, хранение, реализацию лесоматериалов в г. Мариинск Кемеровской области-Кузбасса.

Инспектором ведомства проведен досмотр партии и отбор образца от лесоматериала обрезных хвойных пород (происхождением из карантинной фитосанитарной зоны) объемом 103 куб. м, подготовленного к отгрузке по территории Российской Федерации.

По результатам экспертизы, проведенной Кемеровским филиалом ФГБУ «ВНИИЗЖ», в образце пиломатериала был выявлен вредитель леса — черный сосновый усач (Monochamus galloprovincialis) — в виде жизнеспособной личинки. Данный вид вредителя имеет карантинный статус и включен в перечень карантинных объектов для Евразийского экономического союза.

Выпуск в оборот подкарантинной продукции, зараженной и засоренной карантинными объектами, ее хранение, перевозка, реализация не допускаются и являются нарушением п. 2 ст. 15 Федерального закона от 21.07.2014 № 206-ФЗ «О карантине растений».

С целью профилактики дальнейших правонарушений и своевременного принятия мер по их устранению в адрес собственника груза объявлено предостережение, а также направлены рекомендации о применении одной из следующих карантинных фитосанитарных мер, предусмотренных законодательством Российской Федерации:

1) карантинное фитосанитарное обеззараживание;

2) переработка подкарантинной продукции способами, обеспечивающими лишение карантинных объектов жизнеспособности, в том числе посредством производства из нее продукции, не относящейся к подкарантинной продукции;

3) уничтожение подкарантинной продукции.

В результате в отношении зараженной древесины предприятием проведено карантинное фитосанитарное обеззараживание.

Россельхознадзор напоминает хозяйствующим субъектам, что летний и осенний периоды – время максимальной активности карантинных и других опасных вредителей леса. Лесоматериалы, хранящиеся на открытых площадках или в плохо защищенных складах без надлежащей обработки (окорение), становятся потенциальными рассадниками вредителей и влекут за собой серьезные последствия. При этом своевременная переработка хранящейся древесины разрывает цепочку размножения и расселения вредителей.