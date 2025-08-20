В Кузбассе Россельхознадзор предостерег владельца свиней, нарушающего ветеринарные требования

В начале августа 2025 года в адрес Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора поступило обращение в связи с нарушением ветеринарных правил при содержании свиней в личном подсобном хозяйстве в посёлке Бердовка Арсентьевского поселения Кемеровского района Кемеровской области-Кузбасса.

Для оценки достоверности сведений о причинении вреда (ущерба) государственный инспектор Россельхознадзора провел выездное обследование без взаимодействия с предполагаемым нарушителем и зафиксировал наличие свиней (поросят), находящихся на свободном выгуле за ограждением загона для содержания животных.

В результате анализа материалов обращения и выездного обследования инспектор ведомства подтвердил факты нарушения «Ветеринарных правил содержания свиней в целях их воспроизводства, выращивания и реализации».

Таким образом, уже 14 августа благодаря неравнодушной гражданской позиции в адрес хозяйствующего субъекта объявлено и направлено предостережение, в котором указано на необходимость обеспечения в хозяйстве безвыгульного содержания свиней либо выгула свиней в закрытом помещении или под навесами, исключающего контакта свиней с другими представителями фауны, включая птиц.