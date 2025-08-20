Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш

В Кузбассе Россельхознадзор предостерег владельца свиней, нарушающего ветеринарные требования

В начале августа 2025 года в адрес Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора поступило обращение в связи с нарушением ветеринарных правил при содержании свиней в личном подсобном хозяйстве в посёлке Бердовка Арсентьевского поселения Кемеровского района Кемеровской области-Кузбасса.

Для оценки достоверности сведений о причинении вреда (ущерба) государственный инспектор Россельхознадзора провел выездное обследование без взаимодействия с предполагаемым нарушителем и зафиксировал наличие свиней (поросят), находящихся на свободном выгуле за ограждением загона для содержания животных.

В результате анализа материалов обращения и выездного обследования инспектор ведомства подтвердил факты нарушения «Ветеринарных правил содержания свиней в целях их воспроизводства, выращивания и реализации».

Таким образом, уже 14 августа благодаря неравнодушной гражданской позиции в адрес хозяйствующего субъекта объявлено и направлено предостережение, в котором указано на необходимость обеспечения в хозяйстве безвыгульного содержания свиней либо выгула свиней в закрытом помещении или под навесами, исключающего контакта свиней с другими представителями фауны, включая птиц.

Общество
kuzbassnews.ru
20/08/2025
Общество
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2025
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus