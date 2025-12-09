В Кузбассе Россельхознадзор предостерег владельцев за неучтенных в Хорриоте сельскохозяйственных животных

4 декабря 2025 года Сибирским межрегиональным управлением Россельхознадзора объявлено 2 предостережения гражданам Промышленновского района Кемеровской области — Кузбасса за отсутствие информации о поголовье животных в компоненте ФГИС «ВетИС» — «Хорриот».

Ранее в ходе проведения мероприятия без взаимодействия в виде наблюдения за соблюдением обязательных требований установлено, что по сведениям из компонента ФГИС «ВетИС» – «Меркурий» в личных подсобных хозяйствах в октябре 2025 года выработано в совокупности 1 265 кг молока коровьего сырого. Однако при сопоставлении с информацией в компоненте «Хорриот» выявлено отсутствие данных о нахождении на производственных площадках крупного рогатого скота.

При этом согласно постановления Правительства Российской Федерации от 05.04.2023 № 550 «Об утверждении Правил осуществления учета животных и перечня видов животных, подлежащих индивидуальному или групповому маркированию и учету, случаев осуществления индивидуального или группового маркирования и учета животных, а также сроков осуществления учета животных» крупный рогатый скот подлежит индивидуальному маркированию и учету не позднее 1 сентября 2024.

В качестве превентивной меры нарушителю предложено произвести маркирование и учет животных с внесением информации в компонент ФГИС «ВетИС» — Хорриот, а также ознакомиться с требованиями и сроками учета животных, размещенными по ссылке.

Специалисты Россельхознадзора напоминают о необходимости строгого соблюдения требований по обязательному учету сельскохозяйственных животных в установленные сроки. Владельцы животных вправе самостоятельно выбрать тип средства маркирования из предусмотренных ветеринарными правилами в зависимости от вида животного.