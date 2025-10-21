Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
В Кузбассе Россельхознадзор предостерег владелицу за неучтенных в Хорриоте сельскохозяйственных животных

16 октября 2025 года Сибирским межрегиональным управлением Россельхознадзора объявлено предостережение жительнице Промышленновского района Кемеровской области — Кузбасса за отсутствие информации о поголовье животных в компоненте ФГИС «ВетИС» — «Хорриот».

Ранее в ходе проведения мероприятия без взаимодействия в виде наблюдения за соблюдением обязательных требований установлено, что по сведениям из компонента ФГИС «ВетИС» – «Меркурий» в личном подсобном хозяйстве в сентябре 2025 года выработано 750 кг молока коровьего сырого. Однако при сопоставлении с информацией в компоненте «Хорриот» выявлено отсутствие данных о нахождении на производственной площадке крупного рогатого скота.

При этом согласно постановления Правительства Российской Федерации от 05.04.2023 № 550 «Об утверждении Правил осуществления учета животных и перечня видов животных, подлежащих индивидуальному или групповому маркированию и учету, случаев осуществления индивидуального или группового маркирования и учета животных, а также сроков осуществления учета животных» крупный рогатый скот подлежит индивидуальному маркированию и учету не позднее 1 сентября 2024.

В качестве превентивной меры нарушителю предложено произвести маркирование и учет животных с внесением информации в компонент ФГИС «ВетИС» — Хорриот, а также ознакомиться с требованиями и сроками учета животных, размещенными по ссылке.

Специалисты Россельхознадзора напоминают, о необходимости строгого соблюдения требований по обязательному учету сельскохозяйственных животных в установленные сроки. Владельцы животных вправе самостоятельно выбрать тип средства маркирования из предусмотренных ветеринарными правилами в зависимости от вида животного.

