В Кузбассе Россельхознадзор прекратил действие 3 деклараций на серийный выпуск арахиса в связи с нарушениями при оформлении

5 и 6 февраля 2026 года инспектор Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора выявил факты нахождения в обращении 3 деклараций на серийный выпуск арахиса свежего очищенного, оформленных с нарушением процедуры декларирования.

Так, в ходе контрольных (надзорных) мероприятий без взаимодействия установлено, что в поле 6 декларации о соответствии, где указывается наименование технического регламента, требованиям которого должна соответствовать безопасность продукции, отмечены ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна» и ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции». Однако согласно протокола испытаний, на основании которого принята декларация о соответствии, исследования были проведены только на соответствие требованиям ТР ТС 021/2011, при этом исследования на соответствие требованиям ТР ТС 015/2011 не проводились.

Также, отсутствуют сведения об идентификации арахиса согласно приложения 1 ТР ТС 015/2011. Организация не обеспечила прохождение установленных процедур обязательного подтверждения соответствия данной продукции требованиям законодательства Российской Федерации в сфере технического регулирования и правом Евразийского экономического союза.

Кроме того, установлены нарушения при оформлении декларации о соответствии на бумажном носителе: в поле 7 «Декларация о соответствии принята на основании» в строке «схема декларирования соответствия» указано «Приложение № 18 ПП353», что является нарушением; поле 11 «Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N» не заполнено; поле 13 «QR-код», где должен указываться QR-код, содержит запись «ЗАЯВЛЕНИЕ: продукция безопасна при ее использовании согласно указанному способу применения в соответствии с целевым назначением. Заявителем приняты меры по обеспечению соответствия продукции требованиям, установленным техническим».

Таким образом, допущены нарушения требований решения Коллегии Евразийской экономической комиссии от 25.12.2012 № 293 «О единых формах сертификата соответствия и декларации о соответствии требованиям технических регламентов Евразийского экономического союза и правилах их оформления».

Заявителем деклараций является ООО «ТОР» из города Кемерово.

В результате решениями ведомства от 5 и 6 февраля 2026 года декларации о соответствии признаны недействительными, а хозяйствующему субъекту объявлены предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований.

В качестве превентивной меры нарушителю предложено следующее:

— изучить требования Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна», утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 874;

— при декларировании соответствия продукции требованиям технических регламентов соблюдать единую форму декларации о соответствии требованиям технических регламентов Евразийского экономического союза и правила ее оформления, утвержденные Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 25.12.2012 № 293 «О единых формах сертификата соответствия и декларации о соответствии требованиям технических регламентов Евразийского экономического союза и правилах их оформления».