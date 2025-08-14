В Кузбассе Россельхознадзор прекратил действие декларации на партию кормовой пшеницы урожая 2024 года

8 августа 2025 года инспектор Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора выявил факт нахождения в обращении декларации на партию пшеницы, оформленную с нарушением процедуры обязательного подтверждения соответствия.

Так, при декларировании 3 600 т пшеницы, предназначенной на кормовые цели, хозяйствующий субъект не обеспечил проведение исследований на остаточное количество действующих веществ пестицида Артстар, ВДГ (трибенурон-метил), применённого при ее выращивании в 2024 году.

Таким образом, не обеспечено проведение полной процедуры оценки (подтверждения) соответствия требованиям ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна».

Заявителем декларации является индивидуальный предприниматель из Гурьевского района Кемеровской области — Кузбасса.

В результате контрольного (надзорного) мероприятия решением ведомства от 8 августа 2025 года декларация о соответствии признана недействительной, а предпринимателю объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований.

В качестве превентивной меры нарушителю предложено следующее:

— изучить требования Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна», утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 874;

— при декларировании соответствия продукции (зерна) требованиям технических регламентов проводить испытания образцов зерна на остаточное количество пестицидов, в том числе применяемых при производстве зерна.