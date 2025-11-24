В Кузбассе Россельхознадзор прекратил действие декларации на партию ячменя

13 ноября 2025 года инспектор Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора выявил факт нахождения в обращении декларации на партию ячменя урожая 2025 года, оформленной с нарушением процедуры обязательного подтверждения соответствия.

Так, при декларировании 350 т ячменя юридическое лицо допустило нарушения, а именно: в протоколах испытаний выданных испытательной лабораторией указан один адрес, а в оформленной декларации о соответствии указан другой адрес юридического лица.

Кроме того, при оформлении декларации о соответствии на бумажном носителе установлены нарушения:

— Оптически считываемый матричный код (QR-код) необходимо указывать в поле 13 «QR-код»;

— отсутствует дополнительная информация.

Таким образом, установлен факт несоответствия декларации о соответствии требованиям к декларациям о соответствии, установленным законодательством Российской Федерации в сфере технического регулирования и (или) правом Евразийского экономического союза.

Заявителем декларации является хозяйствующий субъект из Промышленновского муниципального округа Кемеровской области — Кузбасса.

В результате контрольного (надзорного) мероприятия решением ведомства от 14 ноября 2025 года декларация о соответствии признана недействительной, а хозяйствующему субъекту объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований.

В качестве превентивной меры нарушителю предложено следующее:

— изучить требования Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна», утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 874;

— при декларировании соответствия продукции (зерна) требованиям технических регламентов, проводить процедуру оценки (подтверждения) соответствия требованиям ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна» в соответствии с заявленной продукцией, в том числе и на остаточное количество пестицидов, применяемых при производстве зерна.