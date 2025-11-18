В Кузбассе Россельхознадзор прекратил действие декларации на пшеницу в связи с нарушением процедур обязательного подтверждения соответствия

13 ноября 2025 года Сибирское межрегиональное управление Россельхознадзора объявило предостережение в адрес индивидуального предпринимателя в связи с выявлением в обращении декларации, оформленной с нарушением процедур обязательного подтверждения соответствия.

Заявителем декларации является сельхозтоваропроизводитель из Беловского района Кемеровской области — Кузбасса.

Ранее, в ходе контрольного (надзорного) мероприятия инспектор ведомства установил, что при декларировании 250 т пшеницы, предназначенной на продовольственные цели, установлены нарушения при определении остаточных количеств глифосата в зеленой массе зерна. Так, в протоколе испытаний для показателя глифосат указана методика МУК 4.1.3513-17 «Определение остаточных количеств глифосата в зеленой массе растений, зерне и соломе зерновых колосовых культур, зерне гороха, зерне кукурузы, семенах подсолнечника, рапса, льна, бобах сои, растительном масле, плодах и соке плодовых семечковых и плодовых косточковых, ягодах и соке винограда методом высокоэффективной жидкостной хроматографии». Вместе с тем, для показателя глифосат правильной методикой является Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 26.11.2024 №134 «О перечне международных и региональных (межгосударственных) стандартов».

Таким образом, процедура оценки (подтверждения) соответствия требованиям ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна» состоялась с нарушением установленных процедур обязательного подтверждения соответствия.

В качестве превентивной меры нарушителю предложено при декларировании соответствия продукции (зерна) требованиям технических регламентов, проводить процедуру оценки (подтверждения) соответствия требованиям ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна» в соответствии с заявленной продукцией, в том числе и на остаточное количество пестицидов, применяемых при производстве зерна., а также изучить требования Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна», утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 874.