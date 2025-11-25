В Кузбассе Россельхознадзор прекратил действие декларации на пшеницу в связи с недостоверным декларированием

18 ноября 2025 года инспектор Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора выявил факт нахождения в обращении декларации о соответствии на партию пшеницы урожая 2025 года, оформленную с нарушением процедур обязательного подтверждения соответствия.

Так, индивидуальный предприниматель задекларировал 500 т пшеницы при наличии сведений об урожае в объеме 490 т, что свидетельствует о недостоверном декларировании соответствия продукции. Также, в ходе контрольного (надзорного) мероприятия инспектор ведомства установил, что при декларировании пшеницы, предназначенной на продовольственные цели, были допущены нарушения при определении показателей флорасулам и тебуконазол. Так, в протоколе испытаний для показателей флорасулам и тебуконазол указана методика МИ 11-2022 «Определение остаточных количеств флорасулама и тебуконазола в зеленой массе растений, зерне и соломе зерновых колосовых культур, зерне гороха, зерне кукурузы, семенах подсолнечника, рапса, льна, бобах сои, растительном масле, плодах и соке плодовых семечковых и плодовых косточковых, ягодах и соке винограда методом высокоэффективной жидкостной хроматографии». Вместе с тем, для показателей флорасулам и тебуконазол правильной методикой является СТБ EN 15662-2017 Определение остатков пестицидов с применением ГХ-МС и/или ЖХ-МС/МС после экстракции/разделения ацетонитрилом и очистки с применением дисперсионной ТФЭ.

Кроме того, при оформлении декларации о соответствии на бумажном носителе зафиксированы следующие нарушения:

— Оптически считываемый матричный код (QR-код) необходимо указывать в поле 13 «QR-код»;

— отсутствует дополнительная информация.

Таким образом, декларация о соответствии принята на основании недостоверных сведений и документов, требуемых для подтверждения соответствия продукции обязательным требованиям.

Заявителем декларации и изготовителем зерна является сельхозтоваропроизводитель из Ленинск-Кузнецкого района Кемеровской области — Кузбасса.

В результате контрольного (надзорного) мероприятия решением ведомства от 18 ноября 2025 года декларация о соответствии признана недействительной, а предпринимателю объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований.

В качестве превентивной меры нарушителю предложено при декларировании соответствия продукции требованиям технических регламентов проводить подтверждение (декларирование) соответствия партии зерна в количестве, не превышающем массу собранного урожая, а также изучить требования Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна», утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 87.