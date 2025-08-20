В Кузбассе Россельхознадзор прекратил действие декларации на серийный выпуск гороха в связи с отсутствием исследований на пестициды

19 августа 2025 года Сибирское межрегиональное управление Россельхознадзора объявило предостережение в адрес индивидуального предпринимателя в связи с выявлением в обращении декларации, оформленной с нарушением процедур обязательного подтверждения соответствия.

Заявителем декларации является сельхозтоваропроизводитель из Топкинского района Кемеровской области — Кузбасса.

Ранее, в ходе контрольного (надзорного) мероприятия инспектор ведомства установил, что при декларировании (серийный выпуск) гороха, предназначенного на пищевые цели, хозяйствующий субъект не обеспечил проведение исследований на остаточное количество действующих веществ пестицидов Фактория, МКС; Юзмар, ВР; Парсек, ВР; Илот, ВР; Ланкастер, КЭ; Голден Ринг, ВР (тиаметоксам, имазамокс, клетодим, дикват дибромид), применённых при его выращивании в 2024 году. Исследуемая партия урожая 2024 года составила 3000 тонн.

Кроме того, согласно Приложения 1 к техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности зерна» не проведена идентификация по отличительным признакам гороха как зернобобовой культуры.

Таким образом, процедура оценки (подтверждения) соответствия требованиям ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна» состоялась не в полной мере, что стало основанием для признания её недействительной.

В качестве превентивной меры нарушителю предложено при декларировании соответствия продукции (зерна) требованиям технических регламентов, проводить полную процедуру оценки (подтверждения) соответствия требованиям ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна», в том числе проводить испытания образцов зерна на остаточное количество пестицидов применяемых при производстве зерна.