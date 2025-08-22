В Кузбассе Россельхознадзор прекратил действие декларации на серийный выпуск пшеницы в связи с отсутствием исследований на пестициды

21 августа 2025 года Сибирское межрегиональное управление Россельхознадзора объявило предостережение в адрес индивидуального предпринимателя в связи с выявлением в обращении декларации, оформленной с нарушением процедур обязательного подтверждения соответствия.

Заявителем декларации является сельхозтоваропроизводитель из Беловского района Кемеровской области — Кузбасса.

Ранее, в ходе контрольного (надзорного) мероприятия инспектор ведомства установил, что при декларировании (серийный выпуск) пшеницы фуражной, предназначенной на кормовые цели, хозяйствующий субъект не обеспечил проведение исследований на остаточное количество действующих веществ пестицидов Дракон Супер, 100, КЭ; Дива, КС; Террастар, ВДГ; Дракон Супер, 7,5, КЭ (феноксапроп-П-этил, мефенпир-диэтил, флорасулам, трибенурон-метил), применённых при ее выращивании в 2024 году. Исследуемая партия урожая 2024 года составила 2 000 тонн.

Кроме того, при оформлении декларации о соответствии, предприниматель указал, что протокол испытаний выдан одной испытательной лабораторией, а вместе с тем, в размещенном на сайте Росаккредитации протоколе испытаний указана другая испытательная лаборатория.

Таким образом, процедура оценки (подтверждения) соответствия требованиям ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна» состоялась ненадлежащим образом, что стало основанием для признания её недействительной.

В качестве превентивной меры нарушителю предложено при декларировании соответствия продукции (зерна) требованиям технических регламентов, проводить испытания образцов зерна на остаточное количество пестицидов, в том числе применяемых при производстве зерна, а так же соблюдать единую форму декларации о соответствии требованиям технических регламентов Евразийского экономического союза и правила ее оформления, утвержденные Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 25.12.2012 № 293 «О единых формах сертификата соответствия и декларации о соответствии требованиям технических регламентов Евразийского экономического союза и правилах их оформления».