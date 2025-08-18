В Кузбассе Россельхознадзор принял участие в семинаре-совещании, посвященном противодействию незаконному обороту промышленной продукции

14 августа 2025 года в Кузбассе состоялся семинар-совещание на тему: «Пятилетний опыт реализации стратегии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции. Итоги. Новые решения», проведенном АНО «Национальный научный центр компетенций в сфере противодействия незаконному обороту промышленной продукции».

В мероприятии, организованном при поддержке Министерства промышленности и торговли Российской Федерации и других уполномоченных профильных органов власти, в онлайн формате приняло участие и Сибирское межрегиональное управление Россельхознадзора.

В ходе семинара освещались вопросы реализации приоритетных направлений государственной политики в соответствии со Стратегией противодействия незаконному обороту промышленной продукции на период до 2025 года; динамика ситуации с нелегальным оборотом продукции в разрезе регионов Сибирского федерального округа; совершенствование инструментов противодействия незаконному обороту промышленной продукции на новый плановый период до 2030 года.

Участники совещания подчеркнули важность как законодательных, так и передовых цифровых решений. Отмечена система маркировки как наиболее эффективный инструмент, который позволяет государству выявлять теневые схемы, оптимизировать товарооборот и повышать эффективность контроля. Благодаря этому деятельность государственных органов обеспечивает прозрачность и устойчивый рост экономики.

В свою очередь, Россельхознадзор ведёт самостоятельную аналитику данных с применением 30 модулей искусственного интеллекта, а также в ходе непосредственного мониторинга данных ФГИС «Меркурий» как одного из компонентов Федеральной государственной информационной системы в области ветеринарии (ФГИС ВетИС). Кроме того, контроль (надзор) за качеством продукции животного происхождения, находящейся в обороте, ведомство ведёт и в рамках федерального мониторинга ветеринарной безопасности.