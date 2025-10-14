Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш

В Кузбассе Россельхознадзор привлек предпринимателя к административной ответственности за несоблюдение регламента применения пестицидов и агрохимикатов

28 августа 2025 года инспектор Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора провел инспекционный визит при помощи мобильного приложения «Инспектор» в отношении индивидуального предпринимателя, осуществляющего производство и реализацию рапса в Юргинском районе Кемеровской области — Кузбасса.

По результатам контрольного (надзорного) мероприятия, состоявшегося по требованию прокуратуры Кемеровской области — Кузбасса, было установлено, что хозяйствующий субъект использовал пестициды с действующими веществами, неразрешенными к использованию на сельскохозяйственной культуре — рапс. Кроме того, предприниматель разместил в местной газете объявление о предстоящей обработке посевов рапса, в котором отсутствовали  рекомендуемые сроки изоляции пчел в ульях.

Выявленные факты являются нарушением ч.2 ст. 22 Федерального закона от 19.07.1997 № 109 «О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами», а также п. 3 ст. 16 Федерального закона от 30.12.2020 № 490 «О пчеловодстве в Российской Федерации».

24 сентября 2025 года по результатам проверки ведомством возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 8.3 КоАП Российской Федерации.

8 октября 2025 года при рассмотрении материалов дела об административном правонарушении ведомство привлекло сельхозтоваропроизводителя к ответственности в виде штрафа.

 

Общество
kuzbassnews.ru
14/10/2025
Общество
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2025
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus