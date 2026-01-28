21 и 22 января специалист Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора оформил 76 фитосанитарных сертификатов на партии ячменя общим весом 1 972 т, выращенного на территории Промышленновского муниципального округа Кемеровской области-Кузбасса и предназначенного для экспорта в Китайскую Народную Республику.

Данные партии увеличили совокупный объем продовольственного ячменя, подготовленного к экспорту в Поднебесную в январе 2026 года, до 6 919 тонн.

Отправитель прошел предварительное обследование специалистами Россельхознадзора на соответствие фитосанитарным требованиям страны-импортера и был включен в реестр предприятий, допущенных к экспорту зерна в эту страну.

От каждой партии ячменя были отобраны образцы для проведения лабораторных исследований в Кемеровском филиале ФГБУ «ВНИИЗЖ», которые не выявили наличие карантинных объектов, а, следовательно, экспортируемое зерно соответствует требованиям Китая.