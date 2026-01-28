Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш

В Кузбассе Россельхознадзор проконтролировал почти 7 тыс. тонн ячменя, экспортируемого в Китай

21 и 22 января специалист Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора оформил 76 фитосанитарных сертификатов на партии ячменя общим весом 1 972 т, выращенного на территории Промышленновского муниципального округа Кемеровской области-Кузбасса и предназначенного для экспорта в Китайскую Народную Республику.

Данные партии увеличили совокупный объем продовольственного ячменя, подготовленного к экспорту в Поднебесную в январе 2026 года, до 6 919 тонн.

Отправитель прошел предварительное обследование специалистами Россельхознадзора на соответствие фитосанитарным требованиям страны-импортера и был включен в реестр предприятий, допущенных к экспорту зерна в эту страну.

От каждой партии ячменя были отобраны образцы для проведения лабораторных исследований в Кемеровском филиале ФГБУ «ВНИИЗЖ», которые не выявили наличие карантинных объектов, а, следовательно, экспортируемое зерно соответствует требованиям Китая.

Общество
kuzbassnews.ru
28/01/2026
Общество
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Регистрационный номер СМИ: Серия ЭЛ № ФС 77 - 44486 от 08.04.2011 Новости Кузбасса © 2007-2026
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus