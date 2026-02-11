В Кузбассе Россельхознадзор с помощью ФГИС «Семеноводство» выявил факт посева сельхозпроизводителем более 127 тонн несортовых семян

3 февраля 2026 года специалист Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора в ходе мониторинга данных Федеральной государственной информационной системы «Семеноводство» выявил нарушения законодательства в области семеноводства у кузбасского сельхозпроизводителя.

Так, установлено отсутствие документов, подтверждающих сортовые и посевные качества семян сельскохозяйственных растений, высеянных предпринимателем в 2025 году.

При этом сведения о высеве хозяйством 127,7 т семен пшеницы, ячменя, овса, рапса были внесены во ФГИС «Семеноводство» без необходимого документального подтверждения их качества.

По выявленному факту в адрес хозяйствующего субъекта объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований.

Напоминаем, что в соответствии с ч. 1 ст. 16 Федерального закона от 30.12.2021 № 454-ФЗ «О семеноводстве» все предназначенные для посева семена должны сопровождаться документами, удостоверяющими их сортовые и посевные (посадочные) качества.

Кроме того, п. 1 ч. 9 ст. 21 этого же закона закреплена обязанность юридических и физических лиц, осуществляющих деятельность в области семеноводства, а также ввоз и вывоз семян сельскохозяйственных растений, предоставлять соответствующую информацию в ФГИС «Семеноводство».