В Кузбассе Россельхознадзор с помощью мобильного приложения «Инспектор» провел консультации для сельхозтоваропроизводителей

15 и 16 октября 2025 года специалист Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора с помощью мобильного приложения «Инспектор» провел консультации для АО «Славянка» и ООО «Новокузнецкий мелькомбинат», осуществляющих деятельность на территории Кемеровской области — Кузбасса.

Так, хозяйствующим субъектам разъяснены  вопросы по соблюдению карантинных фитосанитарных требований, предъявляемых к подкарантинной продукции, к использованию подкарантинных объектов, перемещению продукции по территории Российской Федерации согласно Федерального закона от 21.07.2014 № 206-ФЗ «О карантине растений».

Кроме того, специалист Россельхознадзора дал разъяснения действующего законодательства в области карантина растений, в том числе по вопросам процедуры оформления карантинного сертификата согласно Приказа Минсельхоза России от 12.01.2022 № 7 «Об утверждении порядка выдачи фитосанитарного сертификата, реэкспортного фитосанитарного сертификата, карантинного сертификата».

Специалисты Россельхознадзора напоминают аграриям  о возможности проведения профилактических мероприятий с использованием видео-конференц-связи с помощью мобильного приложения «Инспектор», доступного для скачивания по ссылке и упрощающего взаимодействие между контролируемым лицом и инспектором надзорного ведомства.

21/10/2025
