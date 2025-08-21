В Кузбассе Россельхознадзор выявил очаг дикорастущей конопли в Топкинском районе

15 августа 2025 года в ходе выездного обследования инспектор Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора выявил очаг произрастания дикорастущей конопли на землях сельхозназначения Топкинского района Кемеровской области-Кузбасса.

Дикорастущая конопля отдельными очагами и в составе сорной растительности на общей площади 3 990 кв. м. произрастает на сельскохозяйственных угодьях и в силу содержания в ней наркотических веществ является объектом наблюдения надзорных органов, призванных предотвратить распространение наркосодержащих растений.

В адрес администрации Топкинского муниципального округа, в ведении которой находится данная территория, ведомство объявило предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований законодательства. Кроме того, муниципалитету предложено в кратчайшие сроки ликвидировать коноплю в окрестностях Топкинского района, а также ввести участок в сельскохозяйственный оборот. Информация о выявленном очаге также направлена в ГУМВД России по Кемеровской области-Кузбассу для дальнейшего контроля.

В свою очередь, специалисты Россельхознадзора призывают правообладателей земельных участков не допускать зарастание сорной растительностью, особенно наркосодержащими растениями, и своевременно принимать меры по вовлечению земель сельскохозяйственного назначения в хозяйственный оборот.