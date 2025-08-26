Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
В Кузбассе сотрудники Росгвардии защитили работников скорой медицинской помощи от агрессивной пациентки

В Новокузнецке сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии пресекли противоправные действия в отношении медиков.

В дневное время группа задержания оперативно отреагировала на сигнал тревоги, поступивший с кареты скорой медицинской помощи, находившейся на улице Челюскина.

По предварительной информации, очевидцы обнаружили во дворе молодую девушку, лежавшую на траве с признаками алкогольного опьянения, и вызвали бригаду медиков. Во время оказания медицинской помощи гражданка повела себя неадекватно и нанесла удар фельдшеру. В целях обеспечения безопасности медицинские работники нажали тревожную кнопку, установленную в карете скорой помощи.

Прибывшие сотрудники Росгвардии оперативно пресекли противоправные действия. Однако нарушительница продолжала вести себя агрессивно, в связи с чем в отношении неё были применены специальные средства – наручники.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанную сотрудникам органов внутренних дел. 

В Кузбассе кареты скорой медицинскойпомощи оборудованы спутниковой навигационно-мониторинговой системой, позволяющей стражам правопорядка в режиме реального времени осуществлять контроль местоположения и состояния транспортных средств. В случае необходимости медицинские работники могут подать тревожное сообщение из любой части города с планшетных компьютеров, которыми оборудованы медицинские бригады. Сигнал поступит в дежурную часть вневедомственной охраны, откуда будет передан ближайшему экипажу Росгвардии. В кратчайшие сроки группа задержания прибудет на место происшествия, установит причину срабатывания тревожной сигнализации и примет меры к задержанию правонарушителей.

 

Фото: Росгвардия

26/08/2025
