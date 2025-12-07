В Кузбассе сотрудники транспортной полиции устанавливают обстоятельства травмирования мужчины на железной дороге

Накануне Международного дня волонтера сотрудники транспортной полиции при поддержке общественного совета при ЛО МВД России на станции Белово и студентов Беловского филиала Кузбасского медицинского колледжа организовали акцию «Добрые дела» для воспитанников социально-реабилитационного центра несовершеннолетних «Теплый дом».

Дети приняли участие в командных играх, способствующих развитию взаимопонимания, ощутили внимание и заботу взрослых, а также получили сладкие призы, подготовленные студентами медицинского колледжа. Член общественного совета Алена Брежнева подчеркнула значимость подобных мероприятий для формирования у подростков ответственности и гражданской активности.

Завершилась встреча беседой, в рамках которой сотрудники транспортной полиции напомнили воспитанникам о мерах безопасности в различных жизненных ситуациях, в том числе при нахождении на объектах транспортного комплекса.

Фото: ЛО МВД на транспорте