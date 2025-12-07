Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш

В Кузбассе сотрудники транспортной полиции устанавливают обстоятельства травмирования мужчины на железной дороге

Накануне Международного дня волонтера сотрудники транспортной полиции при поддержке общественного совета при ЛО МВД России на станции Белово и студентов Беловского филиала Кузбасского медицинского колледжа организовали акцию «Добрые дела» для воспитанников социально-реабилитационного центра несовершеннолетних «Теплый дом».

Дети приняли участие в командных играх, способствующих развитию взаимопонимания, ощутили внимание и заботу взрослых, а также получили сладкие призы, подготовленные студентами медицинского колледжа. Член общественного совета Алена Брежнева подчеркнула значимость подобных мероприятий для формирования у подростков ответственности и гражданской активности.

 

 Завершилась встреча беседой, в рамках которой сотрудники транспортной полиции напомнили воспитанникам о мерах безопасности в различных жизненных ситуациях, в том числе при нахождении на объектах транспортного комплекса.

 

Фото: ЛО МВД на транспорте

Общество
Белово
kuzbassnews.ru
07/12/2025
Общество
Белово
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2025
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus