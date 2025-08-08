В Кузбассе специалист Росельхознадзора провел профилактическую беседу по вопросам карантина растений

5 августа 2025 года специалист Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора провел профилактическую беседу с представителем администрации Усманского сельского поселения Кемеровской области-Кузбасса по вопросу соблюдения законодательства о карантине растений.

Представитель надзорного ведомства рассказал о необходимости уделять серьёзное внимание проведению мероприятий, установленных в рамках действия карантинных фитосанитарных зон, и обеспечивать исполнение карантинного фитосанитарного режима. Это важно в целях предотвращения фитосанитарных рисков как на территории Кемеровской области – Кузбасса, так и за пределами региона.

Кроме того, специалист Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора напомнила, что ответственность за выполнение мероприятий по борьбе с карантинными объектами возлагается на граждан, юридических лиц, имеющих в собственности, во владении, в пользовании или в аренде земельные участки, на которых выявлены очаги карантинных объектов.

Например, для ликвидации популяции такого карантинного объекта, как повилика, в очаге заражения необходимо проводить уничтожение сорняка с удалением пораженных повиликой и прилегающих к ним растений в радиусе 1 м с последующим сжиганием на месте собранной травяной массы. Почву под очагом необходимо перекапать и выдержать в течение лета в состоянии черного пара. В случае применения пестицидов, проводить химическую обработку только теми гербицидами, которые разрешены для применения на территории Российской Федерации, а отходы растительной продукции, зараженные (засоренные) повиликой уничтожать сжиганием или закапыванием в фитосанитарные ямы глубиной не менее 0,5 м.

Ведомство напоминает, что информация о карантинных фитосанитарных зонах по карантинному объекту — повилики, размещена на официальном сайте Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора в разделе «Мониторинг».