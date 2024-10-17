В Кузбассе специалисты Россельхознадзора подтвердили безопасность продукции, выращенной в хозяйствах с применением пестицидов и агрохимикатов

7 октября 2024 года Сибирским межрегиональным управлением Россельхознадзора получены результаты лабораторных исследований продукции, проведенных в рамках государственного контроля за безопасностью использования пестицидов и агрохимикатов.

Отбор проб зеленной массы зерновых, зернобобовых и масличных культур проводился в августе и сентябре 2024 года в ходе выездных обследований на земельных участках сельскохозяйственного назначения в хозяйствах Мариинского, Чебулинского, Тисульского муниципальных районов Кемеровской области – Кузбасса, имеющих регистрацию во ФГИС «Сатурн».

В результате исследования 64 проб, направленных в Кемеровский филиал ФГБУ ВНИИЗЖ, превышение допустимого уровня остаточного количества веществ, примененных при выращивании, не выявлено.

Таким образом, специалисты Россельхознадзора подтвердили отсутствие фактов нарушения регламентов применения пестицидов и агрохимикатов в деятельности хозяйств, на земельных участках которых были проведены выездные обследования.