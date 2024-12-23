В Кузбассе специалисты Россельхознадзора провели 1 700 консультаций по соблюдению требований фитосанитарного надзора

В 2024 году для хозяйствующих субъектов Кемеровской области – Кузбасса проведено 1 700 консультаций в сфере федерального государственного карантинного фитосанитарного контроля (надзора).

Специалисты Россельхознадзора подробно осветили для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей ответы на часто задаваемые вопросы, в числе которых следующие:

— прием и обработка заявок на проведение обследования подкарантинных объектов при поставке зерна в Китайскую Народную Республику с оформлением в ведомственной федеральной информационной системе через компонент «Цербер»;

— порядок проведения аудита предприятий по производству, хранению и экспорту рапсового масла в Китайскую народную Республику;

— ввоз лекарственного сырья в Китай;

— требования стран при экспорте с территории Российской Федерации пиломатериалов и зерновой продукции.

Специалисты отдела государственного фитосанитарного надзора Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора сообщают о дальнейшей готовности проводить консультации по всем интересующим вопросам по телефону: 8 (3842) 36-15-80 или по адресу: г. Кемерово, ул. Муромцева, д. 2 Б, каб. 208.