В Кузбассе специалисты Россельхознадзора сертифицировали экспортные партии рапсового масла в Китай

20 марта 2026 года специалисты Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора оформили 4 фитосанитарных сертификата на партии рапсового масла, произведённого на территории Ленинск-Кузнецкого муниципального округа Кемеровской области – Кузбасса и предназначенного для дальнейшей транспортировки в Китайскую Народную Республику.

Перевозка 95 т продукции до места назначения предусмотрена в железнодорожных вагонах.

Партии подготовлены в соответствии с карантинными фитосанитарными требованиями страны-импортера, что подтверждено результатами лабораторных исследований в подведомственном Россельхознадзору учреждении – Кемеровском филиале ФГБУ «ВНИИЗЖ».

Стоит отметить, что организация-экспортер включена в список зарегистрированных производителей, размещенный на сайте Россельхознадзора, и который ведет компетентное ведомство принимающей стороны в соответствии с Приказом Главного таможенного управления Китайской Народной Республики №248.