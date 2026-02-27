В Кузбассе суд заключил под стражу 49-летнего жителя Мариинска, напавшего на женщину

Мариинский городской суд Кемеровской области рассмотрел ходатайство руководителя следственного отдела ОМВД России «Мариинский» об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении 49-летнего местного жителя, обвиняемого в вымогательстве с применением насилия.

Из представленных в суд материалов следует, что пожилая жительница Мариинска возвращалась домой поздним вечером с вокзала. На её пути оказался 49-летний обвиняемый, который в тот день поругался с супругой из-за нехватки денег в семье и незадолго до произошедших событий распивал спиртное у знакомого.

Увидев пожилую женщину, злоумышленник решил её ограбить. Он пропустил потерпевшую вперёд, а затем напал на неё сзади. Нанеся несколько ударов в область головы и повалив в снег, нападавший потребовал 10 тысяч рублей. Получив ответ об отсутствии денег, он продолжил требовать их, высказывая различные угрозы. В итоге женщина сказала, что деньги есть у неё дома. Злоумышленник прижал к боку пострадавшей пальцы, имитируя наличие ножа для устрашения, — и они направились к её дому.

Но женщина жила не одна, и при входе в дом она закричала: «Спасай, убивают!». На крик в прихожую выбежал сожитель пенсионерки, схватил кочергу и попытался догнать убегающего злоумышленника. Однако, выбежав в домашней одежде и босиком, он не смог настигнуть нападавшего.

Пострадавшая заявила о совершённом преступлении в полицию, но оперативно найти вымогателя не удалось.

Через неделю женщина находилась в отделе внутренних дел, куда пришла для допроса в качестве потерпевшей, и на первом этаже увидела и узнала того самого мужчину, который напал на неё. Тут же в отделе злоумышленник был задержан. В ходе допроса он признался в совершённом преступлении.

Выяснилось, что годом ранее обвиняемый освободился из мест лишения свободы. В декабре 2025 года он был осуждён к условному сроку лишения свободы за кражу. Эти и иные обстоятельства, установленные следствием, послужили для обращения в суд с ходатайством об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения, связанной с изоляцией его от общества.

Вину в предъявленном обвинении злоумышленник признал и не возражал против заключения его под стражу.

Суд установил, что мужчина обвиняется в совершении тяжкого преступления, за которое уголовным законом предусмотрено наказание до 7 лет лишения свободы. Официально не трудоустроенный обвиняемый совершил преступление в период условного осуждения, находясь при этом под административным надзором. Эти и иные обстоятельства дают основания полагать, что, находясь на свободе, он может скрыться от органов предварительного следствия и суда, продолжив заниматься преступной деятельностью.

В результате суд посчитал необходимым избрать в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу. Обжаловать принятое решение обвиняемый не стал, постановление вступило в законную силу.

Напомним, что в соответствии с частью 1 статьи 49 Конституции Российской Федерации каждый обвиняемый в совершении преступления считается невиновным, пока его виновность не будет доказана в предусмотренном федеральным законом порядке и установлена вступившим в законную силу приговором суда.

Официальный представитель

Мариинского городского суда

Кемеровской области

Алексей Бушуев

Фото: Мариинский городской суд