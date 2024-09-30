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В Кузбассе транспортные полицейские раскрыли кражу денежных средств в международном аэропорту имени Алексея Леонова

В линейное отделение полиции в аэропорту города Кемерово поступило сообщение о том, что в одном из торговых павильонов, расположенных в пассажирском терминале аэропорта, из кассового аппарата похищены денежные средства в размере 10 тысяч рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий транспортные полицейские по горячим следам выявили и задержали ранее привлекавшегося к уголовной ответственности, в том числе за аналогичные преступления, 39-летнего жителя Анжеро-Судженска. Оперативники установили, что задержанный намеревался лететь в Екатеринбург для устройства на работу. В ожидании рейса злоумышленник проник в торговый павильон, вскрыл находящийся внутри кассовый аппарат и похитил наличные денежные средства.

Следственным отделом Кузбасского ЛУ МВД России в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ (Кража, совершенная с проникновением). Фигуранту грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок пять лет. Фото: пресс-служба Кузбасского ЛУ МВД России

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kuzbassnews.ru
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