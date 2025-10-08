Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш

В Кузбасскую областную детскую больницу по нацпроекту поступило уникальное реабилитационное оборудование

В отделении реабилитации «Золотая рыбка» Кузбасской областной детской клинической больницы им. Ю.А. Атаманова установлен программно-роботизированный комплекс «Крисаф».

Роботизированный тренажер разработан для реабилитации больных с нарушениями двигательных функций, а также для лечения детского церебрального паралича. Он подходит как для начального этапа восстановления, так и для случаев полной утраты подвижности.

«Крисаф» помогает имитировать движения туловища и ног. Во время тренировки пациент располагается в исходном положении на животе, подвешивается с помощью системы манжет. Занятия проводятся в режиме плавания. На экран монитора выводится игра — виртуальная реальность под водой. Дети ищут сокровища, ловят рыбу, плавают. Это помогает им расслабиться, снять мышечный спазм и двигаться более свободно.

«Аппарат формирует новые моторные навыки, которые отсутствовали или были утрачены из-за болезни. Мозг запоминает информацию, полученную в горизонтальном положении, и переносит ее в вертикальное. Такая тренировка особенно важна для детей с ДЦП, так как им легче осваивать движения в условиях невесомости», — рассказал врач отделения реабилитации Дмитрий Рунда.

 

 

Фото: пресс-центр Правительства Кузбасса

Здоровье
kuzbassnews.ru
08/10/2025
Здоровье
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2025
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus