В Кузбасскую областную детскую больницу по нацпроекту поступило уникальное реабилитационное оборудование

В отделении реабилитации «Золотая рыбка» Кузбасской областной детской клинической больницы им. Ю.А. Атаманова установлен программно-роботизированный комплекс «Крисаф».

Роботизированный тренажер разработан для реабилитации больных с нарушениями двигательных функций, а также для лечения детского церебрального паралича. Он подходит как для начального этапа восстановления, так и для случаев полной утраты подвижности.



«Крисаф» помогает имитировать движения туловища и ног. Во время тренировки пациент располагается в исходном положении на животе, подвешивается с помощью системы манжет. Занятия проводятся в режиме плавания. На экран монитора выводится игра — виртуальная реальность под водой. Дети ищут сокровища, ловят рыбу, плавают. Это помогает им расслабиться, снять мышечный спазм и двигаться более свободно.



«Аппарат формирует новые моторные навыки, которые отсутствовали или были утрачены из-за болезни. Мозг запоминает информацию, полученную в горизонтальном положении, и переносит ее в вертикальное. Такая тренировка особенно важна для детей с ДЦП, так как им легче осваивать движения в условиях невесомости», — рассказал врач отделения реабилитации Дмитрий Рунда.

Фото: пресс-центр Правительства Кузбасса