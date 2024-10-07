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В Ленинске-Кузнецком будут судить студента-мошенника, действовавшего по схеме «Ваш родственник попал в беду»

Прокуратурой города утверждено обвинительное заключение в отношении 18-летнего жителя Беловского района. Он обвиняется в совершении трех преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину), ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с причинением ущерба в особо крупном размере).

По версии следствия, в мае 2024 года молодой человек, решив заработать «легкие деньги», за материальное вознаграждение вступил в предварительный сговор с неустановленным лицом и согласился на работу курьера. Согласно распределенным ролям, используя IP-телефонию, неустановленное лицо осуществляло телефонные звонки женщинам пожилого возраста, искажая голос и представляясь их родственниками, попавшими в ДТП. Кроме этого, злоумышленники представлялись сотрудниками медицинских учреждений и правоохранительных органов, убеждали потерпевших передать денежные средства для урегулирования ситуации и возмещения причиненного их родственниками ущерба пострадавшим. Студент-курьер с помощью мессенджера «Telegram» получал от своего куратора адреса потерпевших, приезжал к ним и забирал денежные средства. При этом, неизвестное лицо удерживало пенсионерок на связи до момента передачи денежных средств курьеру, тем самым не давая возможности проанализировать происходящее и осуществить звонок родственникам.

Таким образом, молодой человек обманным путем получил от четырех пенсионерок более 2 млн рублей.

Вину в совершенных преступлениях виновный признал полностью.

Уголовное дело направлено в Ленинск-Кузнецкий городской суд для рассмотрения по существу. За совершение преступления обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.

 

Фото: пресс-служба прокуратуры области

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kuzbassnews.ru
07/10/2024
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