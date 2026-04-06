В Междуреченске ребенка унесло течением

Прокуратура Междуреченска организовала проверку по факту происшествия с несовершеннолетней. По предварительным данным, 5 апреля 2026 года, 9-летняя девочка во время прогулки с друзьями провалилась под лед на реке Уса, после чего ее унесло течением. В настоящее время спасателями проводятся поисковые мероприятия. По факту произошедшего прокуратурой Междуреченска организована проверка исполнения требований законодательства о безопасности жизни и здоровья несовершеннолетних. По ее результатам будет решен вопрос о необходимости принятия мер прокурорского реагирования. Кроме того, прокуратура поставила на контроль результаты расследования уголовного дела, возбужденного по данному факту следственными органами.  Фото: пресс-служба Прокуратуры области

Происшествия
Междуреченск
kuzbassnews.ru
06/04/2026
