В Междуреченске ребенка унесло течением

Прокуратура Междуреченска организовала проверку по факту происшествия с несовершеннолетней. По предварительным данным, 5 апреля 2026 года, 9-летняя девочка во время прогулки с друзьями провалилась под лед на реке Уса, после чего ее унесло течением. В настоящее время спасателями проводятся поисковые мероприятия. По факту произошедшего прокуратурой Междуреченска организована проверка исполнения требований законодательства о безопасности жизни и здоровья несовершеннолетних. По ее результатам будет решен вопрос о необходимости принятия мер прокурорского реагирования. Кроме того, прокуратура поставила на контроль результаты расследования уголовного дела, возбужденного по данному факту следственными органами. Фото: пресс-служба Прокуратуры области