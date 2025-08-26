Жительница Новокузнецка обратилась на личный прием к первому заместителю прокурора Кемеровской области-Кузбасса Борису Соколинскому с жалобой на ненадлежащее состояние детской игровой площадки на придомовой территории.

По его поручению прокуратура Орджоникидзевского района г. Новокузнецка незамедлительно организовала проверочные мероприятия.

Установлено, что на земельном участке, отнесенном к придомовой территории двух многоквартирных домов, расположены элементы детской игровой площадки - карусель, горка и песочница.

При этом содержание площадки управляющей компанией и ТСЖ должным образом не осуществлялось. Отдельные элементы игрового оборудования были повреждены, имелись отслоения красочного слоя, коррозия, отщепы и сколы на деревянных элементах, отсутствовало ударопоглощающее покрытие.

Дефекты игрового оборудования могли повлечь травмирование детей, причинение вреда их жизни и здоровью.

В этой связи прокурор Орджоникидзевского района г. Новокузнецка внес директору управляющей компании и председателю правления ТСЖ представление с требованием устранить выявленные нарушения.

Благодаря вмешательству прокуратуры в кратчайшие сроки произведен ремонт и покраска оборудования детской игровой площадки.

фото: Пресс-служба прокуратуры области