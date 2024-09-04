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В Новокузнецке транспортные полицейские поздравили с началом учебного года воспитанников Центра социальной помощи семье и детям

В рамках ежегодной благотворительной акции «Помоги собраться в школу» сотрудники Новокузнецкого ЛО МВД России посетили Центр социальной помощи семье и детям.

Стражи порядка поздравили подшефных детей с началом нового учебного года, подарили им школьные принадлежности, ранцы и книги. Мальчики и девочки с восторгом рассматривали полученные подарки и с удовольствием общались с транспортными полицейскими.

Учитывая, что железная дорога - это зона повышенной опасности, инспекторы подразделения по делам несовершеннолетних напомнили ребятам о необходимости знать и точно соблюдать правила безопасного поведения на объектах железнодорожного транспорта.

Работники учреждения выразили благодарность сотрудникам транспортной полиции за оказанную помощь и проведенный урок безопасности.

 

Фото: ЛО МВД РФ на транспорте

Общество
Новокузнецк
kuzbassnews.ru
04/09/2024
Общество
Новокузнецк
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