В Новокузнецкую городскую клиническую больницу по нацпроекту поступило современное офтальмологическое оборудование

Новокузнецкая городская клиническая больница №1 им. Г.П. Курбатова получила новый лазерный офтальмологический комплекс.

Оборудование стоимостью более 6 млн рублей приобретено в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», который реализуется по решению Президента России Владимира Путина.

В первые дни работы специалисты уже провели 23 успешные операции.

Офтальмологический комплекс OptoYAGSLT оборудован лазерными установками с различными характеристиками и диапазоном действия, что позволяет проводить широкий спектр операций и эффективно лечить пациентов с различной степенью осложнений. Планируется использование комплекса для лечения глаукомы, капсулотомии и патологий глазного дна у пациентов с сахарным диабетом.



Аппарат обладает несколькими режимами работы, удобен в использовании и подходит для лечения пациентов с ограниченными возможностями передвижения. Раньше к подобному оборудованию невозможно было подъехать на инвалидной коляске, приходилось пересаживать человека на стул. Новая аппаратура адаптирована для инвалидов, хирургическое вмешательство проводится без лишних движений и пересадок. Он объединяет функции фотокоагулятора и лазера, обеспечивает улучшенные оптические свойства и высокую точность наведения луча.

Фото: пресс-центр Правительства Кузбасса