В Осинниках на основании материалов прокурорской проверки возбуждено уголовное дело о мошенничестве с бюджетными средствами

Прокуратура города Осинники провела проверку исполнения требований бюджетного законодательства, в ходе которой установлены факты неправомерного расходования бюджетных средств муниципалитета.

Предварительно установлено, что в период с 2018 по 2020 годы заместитель главы Осинниковского городского округа и руководитель муниципального комитета по управлению имуществом вступили в преступный сговор с руководителями двух коммерческих организаций, направленный на хищение бюджетных денежных средств.

Реализуя свой умысел, они способствовали заключению между администрацией Осинниковского городского округа и двумя строительными организациями 28 муниципальных контрактов на общую сумму свыше 40 млн рублей на приобретение квартир в доме на улице Ермака в городе Осинники для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, переселенцев из ветхого аварийного жилья и иных социальных категорий граждан по завышенной цене.

В результате указанных неправомерных действий муниципалитету причинен ущерб на сумму более 5 млн рублей.

Материалы прокурорской проверки были направлены в органы СУ СК России по Кемеровской области - Кузбассу для решения вопроса об уголовном преследовании. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупном размере), расследование которого находится на контроле прокуратуры.

 

Фото: Пресс-служба прокуратуры области

09/10/2025
