Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш

В отношении кузбасского сельхозтоваропроизводителя проведен обязательный профилактический визит с помощью мобильного приложения «Инспектор»

9 октября 2025 года специалист Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора провел профилактический визит с помощью приложения «Мобильный инспектор» в отношении кузбасского предпринимателя Торгунакова М.Г, для которого мероприятие имело обязательный характер.

В ходе онлайн-встречи специалисты ведомства проинформировали представителя предпринимателя, который осуществляет производство и реализацию зерна в Топкинском муниципальном округе, об обязательных требованиях в избранной сфере. Также были разъяснены критерии риска, основания для её снижения и даны необходимые для работы рекомендации. Кроме того, обсуждались виды, содержание и интенсивность контрольных мероприятий, которые могут быть проведены в отношении предприятия. Особое внимание стороны уделили правилам производства, хранения и транспортировки сельскохозяйственных культур.

В процессе мероприятия даны рекомендации и по соблюдению обязательных требований в области обеспечения качества и безопасности зерна и продуктов переработки зерна, регламентированные Федеральным законом от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании», Техническим регламентом Таможенного союза от 09.12.2011 года «О безопасности зерна» (ТР ТС 015/2011).

Специалисты Россельхознадзора отмечают, что преимущество работы через приложение «Мобильный инспектор» — в его удобстве для всех участников мероприятия. Такой формат позволяет дистанционно провести профилактический визит, оперативно принять меры по устранению условий, причин и факторов, способствующих совершению нарушений, сокращает затраченное время для всех взаимодействующих сторон.

Общество
kuzbassnews.ru
14/10/2025
Общество
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2025
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus