В отношении кузбасского сельхозтоваропроизводителя проведен обязательный профилактический визит с помощью мобильного приложения «Инспектор»

9 октября 2025 года специалист Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора провел профилактический визит с помощью приложения «Мобильный инспектор» в отношении кузбасского предпринимателя Торгунакова М.Г, для которого мероприятие имело обязательный характер.

В ходе онлайн-встречи специалисты ведомства проинформировали представителя предпринимателя, который осуществляет производство и реализацию зерна в Топкинском муниципальном округе, об обязательных требованиях в избранной сфере. Также были разъяснены критерии риска, основания для её снижения и даны необходимые для работы рекомендации. Кроме того, обсуждались виды, содержание и интенсивность контрольных мероприятий, которые могут быть проведены в отношении предприятия. Особое внимание стороны уделили правилам производства, хранения и транспортировки сельскохозяйственных культур.

В процессе мероприятия даны рекомендации и по соблюдению обязательных требований в области обеспечения качества и безопасности зерна и продуктов переработки зерна, регламентированные Федеральным законом от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании», Техническим регламентом Таможенного союза от 09.12.2011 года «О безопасности зерна» (ТР ТС 015/2011).

Специалисты Россельхознадзора отмечают, что преимущество работы через приложение «Мобильный инспектор» — в его удобстве для всех участников мероприятия. Такой формат позволяет дистанционно провести профилактический визит, оперативно принять меры по устранению условий, причин и факторов, способствующих совершению нарушений, сокращает затраченное время для всех взаимодействующих сторон.