В Прокопьевске вынесен приговор по уголовному делу о незаконном обороте немаркированных табачных изделий

Рудничный районный суд Прокопьевска вынес обвинительный приговор в отношении местного жителя. Он признан виновным по ч. 5 ст. 171.1 УК РФ (приобретение, хранение в целях сбыта и продажа немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, совершенные в крупном размере).

Судом установлено, что в период с декабря 2024 года по май 2025 года осужденный, являясь индивидуальным предпринимателем, в сети Интернет незаконно приобрел сигареты различных марок в количестве 1 232 пачки без акцизных марок для последующего сбыта. Товар он хранил и продавал гражданам в одном из торговых павильонов города Прокопьевска.

В мае 2025 года в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия сотрудники ОЭБ и ПК Отдела МВД России по г. Прокопьевску изъяли немаркированную табачную продукцию на общую сумму более 166 тыс. рублей из незаконного оборота, тем самым пресекли преступную деятельность осужденного.

Вину в совершении преступления подсудимый признал полностью.

С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 100 тыс. рублей.

 

Фото: Пресс-служба прокуратуры области

kuzbassnews.ru
17/02/2026
